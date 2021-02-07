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電訊盈科預計 Viu未來一至兩年或收支平衡

環球政經 17:03 2021/02/07

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電訊盈科（0008）OTT業務及ViuTV去年收入皆上升，董事總經理施立偉在業績會表示，Viu去年月活躍用戶增加29%至4,500萬戶，付費用戶升47%至530萬戶，用戶總數計，Viu OTT在東南亞排名第一，認為有龐大發展機遇，會繼續投資原創及採購高質素內容，未來一至兩年或達收支平衡。

免費電視ViuTV每月平均觀眾有所增加，廣告收益逆市升29%。施立偉指，近年ViuTV透過本地製作節目吸引觀眾，獲觀眾青睞，加上與廣告商有良好合作，市場份額亦有所提升。他指出近年ViuTV在競爭激烈情況下透過本地製作的節目吸引觀眾，加上公司亦與廣告商有良好合作，除廣告收入增長外，市場份額也有所提升。今年媒體繼續以增長為目標，預期媒體及企業方案的EBITDA邊際利潤有望改善。

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編輯：李秀雯

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