【安達臣道新盤】安峯價單登場　一房折實最平792.9 　華懋：市場期望開心價

農曆新年前夕，再有市區新盤登場，華懋集團旗下觀塘安達臣道安峯，罕有於周日（7日）公布價單，涉及68伙單位，最平折實價7,929,000元。華懋集團銷售部總監吳崇武說，安峯首批單位折實平均呎價約20,363元，可謂「市場期望開心價」，並將開放示範單位，有機會於2月20日開售。他續說，安峯或於首輪開售前加推，坦言有加價空間。

安峯首張價單顯示，首批共有68伙，實用面積377至831平方呎，以最高總折扣計，折實價由7,929,000元起，至最貴17,738,400元。值得留意的是，為協助買家，安峯提供備用按揭貸款，樓價1,300萬元以下單位，可透過發展商指定財務公司，承造最高九成按揭，還款期最長360個月，首60個月息率為P減2.5厘，其後為P加1厘；而1,300萬元以上則備有八成半按揭。

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安峯示範單位相（第一座18樓A室）

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安峯示範單位相：第2座18樓B室

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中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑說，與啟德，或九龍東一手新盤比較，華懋安峯約有一成折讓，又認為發展商有決心，細單位亦推出九成按揭，屬九龍市區一手盤罕有，相信可吸引區內換樓客青睞。

美聯物業住宅部行政總裁布少明說，安峯位處九龍市區山頂，是政府銳意打造的全新發展區，而且發展商開價吸引，預料銷售將會理想，並有加價空間。他又認為，該區潛力不俗，故料除了用家，亦會吸引一批長線投資客，預計安峯呎租可達約35至40元，租金回報率約3厘。

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