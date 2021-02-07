【連登契媽】Cathie Wood紅到去南韓　南韓散戶稱「搖錢樹」　旗下基金規模破500億美元

有「科技女股神」之稱的Ark Invest投資總監Cathie Wood，是最近一年的焦點人物，皆因旗下基金表現理想，以ARK創新基金（ARKK）為例，去年升幅達1.5倍，跑贏大市，而年初至今再升兩成。正因投資表現好，帶挈不少股民賺大錢，Cathie Wood在港被稱為「連登契媽」。除了在港受歡迎，Cathie Wood在韓國亦是名人，據彭博社報道，韓國股民在社交媒體上更稱她為「搖錢樹」。

據彭博社統計，ARK旗下交易所買賣基金（ETF）的管理資產已超過500億美元。值得留意的是，基金去年同期管理資產規模只有36億美元，可見增幅驚人。事實上，踏去新一年不久，ARK已吸資約110億美元。

ARK人氣旺盛，最近亦推出商品義賣，如T裇、棒球帽、衛衣，並印上Innovation Is Key To Growth、Stay Innovative等字眼，即基金理念，而產品收益將全數捐予慈善團體。

最新推出的義賣商品

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不過，有市場人士警告，ARK押重注在科技股，隨着疫苗面世，全球經濟慢慢復甦，料市場資金將出現輪換，不利科技股走勢。

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