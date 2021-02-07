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3年多前推出　同樣是新地樓　日出康城晉海賺近三成　屯門珀御僅平手離場

股樓投資 12:01 2021/02/07

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對部分人來說，物業的質素，往往是評估物業會否升值的指標之一，而新地樓向來以質素見稱。雖然物業質素重要，但更重要是地點及間隔，即使同是新地樓，樓價升幅可以差很遠。翻查近日成交，同於2017年推出的日出康城晉海及屯門珀御，樓價升幅差距驚人。

利嘉閣黃珉晟說，日出康城晉海1B座中低層D室，實用面積473平方呎，兩房間隔，去年12月初放盤，叫價840萬元，終減價11.2萬元，以828.8萬元易手，實用呎價17,522元。資料顯示，原業主於2017年10月，以約653.4萬元購入單位，持貨逾3年，現帳面賺約175.4萬元，物業期內升值約27%。

祥益袁思賢說，屯門珀御高層J室，實用面積310平方呎，開放式間隔，剛以468萬元易手，實用呎價15,097元，屬市價成交。資料顯示，原業主於2017年以447.6萬元購入單位，持貨3年多，現帳面僅賺20.4萬元，連同交易雜費計，或只能平手離場。

晉海資料

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雖然兩個屋苑同屬新地樓，惟樓價升值差得遠，其一原因或是單位戶型，由於政府已放寬按保的樓價上限，800萬元以下的物業都可承造九成按揭，終致買家有更多選擇，而與一、兩房單位相比，不論租買，開放式客源始終較少。

此外，項目地點同樣重要，晉海位於日出康城，是地鐵沿綫項目，往返港島，九龍方便，相反珀御位於屯門建生區，雖然距離輕鐵建生站約數分鐘步程，可轉乘西鐵綫前往全港各區，但與日出康城相比，交通始終稍遜。

珀御資料

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撰文 : 黄卓賢

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