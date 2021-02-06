拜登無懼疫情 登上「空軍一號」 上任後首次 重回特拉華州

新冠肺炎疫情依然嚴重、美國疾病控制及預防中心呼籲國民停止不必要的旅遊，但總統拜登周五離開白宮，偕同夫人吉爾乘坐「空軍一號」專機飛返家鄉特拉華州，與家人共度周末。

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白宮官員表示，這次是拜登首次以總統身份，乘坐「空軍一號」專機。相比起普羅大眾乘搭普通商業民航機，他倆夫婦的風險應該較低。3個多星期前，拜登已經接種了第二劑疫苗。



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發言人普薩基謂，在特拉華州逗留期間，拜登計畫前往球場觀看「超級碗」球賽，但她沒有詳細透露他的其他活動。



根據疾病控制及預防中心發出的防疫指引，旅遊活動會增加傳播或被傳染新冠肺炎病毒的風險，因此建議國民在現階段不要進行不必要的旅遊。若必須要出門旅遊，應該先完成接種疫苗。

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責任編輯：翁嘉陽