元朗同一豬場 再多兩豬染非洲豬瘟 漁護署銷毁590隻活豬

漁農自然護理署繼之前於元朗一豬場的豬隻樣本對非洲豬瘟病毒呈陽性反應後，今日於同一個豬場內另一豬舍的豬隻樣本中檢測出非洲豬瘟病毒。

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發言人指，有關樣本來自元朗黃泥墩同一持牌豬場，昨日漁農自然護理署在該豬場銷毀豬隻同時，對其他豬隻進一步檢查時抽取樣本，其中兩個樣本結果逞陽性。在諮詢相關國際專家意見後，漁護署將安排銷毁相關豬舍內共約590隻豬隻，並按既定機制向豬隻擁有人作出補償。

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漁護署會繼續密切監察本地豬場，並會加強巡查及在有需要時進行檢測。漁護署亦已通知所有農戶，如發現豬隻健康有異，應即時通知該署。

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責任編輯：翁嘉陽

責任編輯：潘曉豐