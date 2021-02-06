內地公司送橋車當花紅 總值1,800萬港元 員工興奮不已 ：「比中了五百萬還要興奮」

臨近農曆新年，不少人都希望獲得雙糧或花紅，不過花紅其實都可以很多不同方式發放。內地有一間企業就以一種與別不同的方式獎勵員工，令他們士氣大振！

【逆市奇葩】疫情反覆經濟未見底 呢間公司仲有人工加 仲要提早派花紅：【下一頁】



據內媒報道，山東樂陵一間製糖企業於周四頒發獎品予公司40名優秀員工，每一名優秀員工可獲得一輛高級轎車，總值約1,500萬元人民幣（約1,800萬元港幣）。

亞馬遜派39億元花紅 以鼓勵員工於聖誕旺季工作：【下一頁】

公司負責人曹建幫續指，三分之一獲獎的優秀員工都是80後，有員工表示十分開心，形容心情「比中了五百萬還要興奮」，據悉汽車只是年終獎勵的其中一部分，優秀員工還可獲得年終獎金及其他獎品。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：翁嘉陽