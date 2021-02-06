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天文一號傳回首幅火星圖像 預計5月著落火星 進行探測任務

環球政經 20:02 2021/02/06

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中國探測器天問一號進行首次火星探測任務，成功完成地火轉移段第四次軌道中途修正，並傳回首幅火星圖像。

認同人工智能科學家論述 馬斯克: 火星經濟以加密貨幣運行：【下一頁

星期五晚上8時，天問一號完成地火轉移段第四次軌道中途修正，按照原訂計劃實施火星捕獲。該探測器目前在軌飛行約197天，距離地球約1.84億公里，距離火星約110萬公里，飛行里程約4.65億公里，各系統狀態良好，並無異常。

再發現 3 座火星地底湖泊 為人類史上首個火星液態水  ：【下一頁

較早時間天問一號在距離火星約220萬公里處，獲取首幅火星圖像。天問一號去年於7月發射升空，若一切順利並按照計劃進行，預計探測器可望於5月著落火星，進行探測任務。

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責任編輯：翁嘉陽

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