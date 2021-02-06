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【駕駛態度】外國YouTuber開自動駕駛 便邊睡邊開車

股樓投資 19:00 2021/02/06

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不少廠商均有開發自動駕駛模式，主要作用是輔助行車，暫未能全而取代司機作用。加上曾經出過多次意外，例如曾經有人開啟自動駕駛後便睇電影，完全不理樓面情況，最後撞車身亡的慘劇。因此車廠很多時均會強調，自動駕駛模式只屬輔助，必須保持警覺，雙手放在軚盤上，以應對突發情況。

    點擊圖片放大
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    +2

但美國就有名年輕YouTuber，為了搶View數無所不用其極，竟然將Tesla開到高速公路，開啟自動駕駛模式後便倒頭大睡。為了增加戲劇效果，還帶上枕頭、被鋪，移往後座睡覺。全程由母親拍攝下來。雖然他用如此極端手法吸引View數，看來不太成功，3個多月只有約30多萬View。但即使View數再多，以玩命來吸View數，絕對不值得。
他的行為其實已犯了多條法例，但暫時未見有警方跟進的報道。

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撰文 : 龍瑞成

司機 Tesla 美國 YouTube 自動駕駛

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