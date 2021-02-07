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【電子支付】九巴今起引入「e度嘟」 支援9種支付方式 2元乘車優惠不適用

Hot Talk 14:16 2021/02/07

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九巴引入「e度嘟」，支援9種支付方式，惟 2元乘車優惠不適用。

繼龍運巴士去年為全線車隊引入電子支付系統後，載通 （00062） 旗下九巴於周日（2月7日），在39條巴士路線啟用電子支付系統。九巴和龍運的電子支付系統「e度嘟」，接受感應式信用卡（payWave）、流動支付裝置或掃瞄流動支付二維碼（QR Code）繳付車費。

值得留意是，乘客不能透過新支付方法享有政府相關的補貼及優惠，包括政府公共交通費用補貼計劃、長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃 （兩元乘車優惠計劃）。

圖看「e度嘟」接受的9種支付方式

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龍運巴士支援AlipayHK、銀聯閃付及雲閃付App，看【下一頁】

九巴表示，電子支付系統將於九巴39條路線試行，主要為行經尖沙咀碼頭及青沙公路轉車站的路線，並涵蓋部份假日路線，涉及500部巴士。九巴會陸續於相關巴士的車頭位置及電子路線顯示屏，加設「e度嘟」電子支付系統標誌，讓乘客預早選擇付款方式及準備付款工具。

乘客上車時只須於一站式收費器，輕拍配備感應式支付功能的信用卡、流動電子錢包或掃瞄二維碼，即可進行付款。收費器發出提示響聲並顯示「歡迎乘搭」代表交易完成。

跟現時八達通付款設定一樣，同一張信用卡或支付帳戶每次交易須相隔五分鐘。收費器會預設為成人票價，12歲以下小童及65歲或以上長者，上車時乘客須自行按下收費器右上角的按鈕，或於手機程式選擇合適票價選項，便可享半價優惠。

九巴指，電子支付系統支援現有的巴士轉乘優惠，乘客必須使用同一張信用卡或同一個流動支付帳戶付費，才享有第二程車費轉乘優惠。如果兩程的支付方式不同，第二程就不會享有轉乘優惠。

新系統適用的巴士轉乘優惠包括︰

- 九巴39條路線與龍運巴士A線的轉乘

- 九巴於青沙公路轉車站提供的轉乘優惠 （路線包括：38B、240X、249X、270B、270D、270P、271X、272E、272P、272X、280X、286C、286P、286X、287D、287X；W3線除外）

- 九巴234X/P線及龍運E32A線的轉乘

- 九巴270P與1、1A、6或7線的轉乘

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編輯：袁諾曦

港股 九巴 巴士 載通（00062）

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