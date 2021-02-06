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【麥當勞優惠】麥當勞App新年及情人節優惠 二人早餐盛惠50元、McCafé推套餐優惠

Hot Talk 17:56 2021/02/06

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麥當勞App新年及情人節優惠 二人早餐盛惠50元、McCafé推套餐優惠

麥當勞2月再有優惠，「MONDAY麥麥勁賞（Value Monday）」由2月8日至14日推出新年限定的50元「家迎喜事開心二人早餐」、68元「牛年珍寶Jumbo 二人早餐」及41元「一星堡喜超值餐」等優惠，總值200元。

為配合情人節，McCafé同步首次「甜·蜜秘 Cup 二人餐」和「冧滋滋二人餐」，盛惠68元及80元。「甜·蜜秘 Cup 二人餐」可選2杯熱飲及1年蛋糕，「冧滋滋二人餐」可選2杯中杯熱飲及2份主食。

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另外，麥當勞表示，購買指定熱香餅或新餐肉系列早晨套餐，送威露士免洗搓手液20毫升及消毒濕紙巾10片裝。

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編輯：袁諾曦

經濟 麥當勞

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