澳洲調查顯示 47%人對華裔移民感負面 500宗個案涉歧亞裔

早前澳洲政府宣布延長香港畢業生和技術簽證5年，同時為港人申請永久居留提供途徑，令不少港人萌生移民澳洲。不過根據當地一項調查指出，接近近半數受訪澳洲人對華裔移民的印象負面。有澳洲亞裔社區組織更指，由去年至今已接獲500宗涉及種族歧視澳洲亞裔人士的個案。

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相關研究組織為斯坎倫基金會研究所（Scanlon Foundation Research Institute），於去年7月及11月，向超過5,000名受訪者進行調查，向他們詢問超過140條問題，以了解澳洲人口及社區和諧度。在受訪的澳洲人當中，有47%人對華裔移民有負面感覺另外有49%的受訪者表示，對伊拉克和蘇丹裔移民有非常負面或有些消極的感覺。

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此外新冠肺炎或令澳洲人惡化對華裔的印象，或亞澳聯盟於2020年4月設立網站，供澳洲亞裔華人通報涉及新冠肺炎疫情的種族歧視個案。亞澳聯盟首席召集人阿斯塔納（Molina Asthana）表示，至今已有超過500宗針對亞裔人士的種族歧視個案，其中有6成更涉及種族詆毀或口頭侮辱。

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責任編輯：翁嘉陽