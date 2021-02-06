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九巴宣布明日起接受電子支付 涵蓋39條路線 500輛巴士

環球政經 17:22 2021/02/06

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電子支付系統日漸普及，無論是實體店還是網店，很多都接受電子錢包付款方式。除零售外，公共交通都開始接受電子支付系統。九巴宣布，將於明日(7日)起，在旗下39條巴士路線啟用電子支付系統「e度嘟」，接受以感應式信用卡、流動支付裝置或掃瞄流動支付二維碼 (QR Code) 支付車費。

[比亞迪1211] 獲哥倫比亞電動巴士大單  比亞迪半日大升逾8%：【下一頁

據發言人指，該39條路線主要為途經尖沙嘴碼頭及青沙公路轉車站的路線，部分假日路線亦在涵蓋範圍內。涉及500輛巴士。九巴會陸續於相關巴士車頭位置，及電子路線顯示屏，加設電子支付系統標誌，讓乘客預早選擇及準備付款方式。

【紐西蘭疫情】由19日起生效 紐西蘭推強制戴口罩 包括搭內陸機和交通工具 ：【下一頁

上車後，乘客只需於收費器上輕拍有感應式支付功能的信用卡、流動電子錢包或掃瞄二維碼，即可完成支付付過程。另外九巴提醒使用者，新支付方法不能享有包括公共交通費用補貼、長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠 (2元乘車)在內的政府津貼。

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責任編輯：翁嘉陽

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