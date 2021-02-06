【快手科技IPO】快手宿華12歲自學程式　曾做Google百度　創業失敗　未夠40歲身家1453億

▲ 快手聯合創辦人之一宿華，12歲已自學編寫程式，曾經在Google及百度工作。

快手 （01042） 聯合創辦人之一宿華，出生於1982年，12歲自學編寫程式，宿華曾說：程序員是個非常幸運的群體。兩三百年前，懂機械的人會驅動這個世界；一百年前懂電的人會驅動這個世界；今天懂電腦的人可以驅動這個世界。

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懂電腦的人可軀動世界

快手上市最多升見345元，雖然收市僅報300元，已令不到40歲的宿華身家多達1453億元。360董事長周鴻禕2018年曾跟團隊分享了一個百億美金的教訓：

比如今天快手流行的時候，是不是你們都覺得看走眼了，有些人當年就覺得快手能長大？我告訴你，我這裏有一個悲痛的例子。快手的首席執行官是原來我們的員工，幫我們幹搜索的，他去幹快手，我都沒有投資他，傻吧，想想我都想跳樓。

不過，宿華並不是360員工。

宿華千禧年考入清華大學，第二年從機械學院轉到軟件學院，06年從博士課程中途退學，加入Google China，研究AI在搜索中的應用。為了更好的生活，兩年後創業，經歷數十個項目，均告失敗，其後轉到百度，擔任鳳巢系統核心工程師。

搜索引擎項目發圍

不足3年，宿華便另投搜索引擎項目One Box，協助研發。其後One Box部份團隊加入360，宿華則沒有加入，奇虎360在2012年發布搜索引擎後，股價由16美元升到120美元。至於One box最後賣給了當時正想發展自己搜索引擎的馬雲，由阿里巴巴 （09988） 收購，並與UC瀏覽器合併，內地傳媒報道指，宿華因而有分成，達到了「財務自由」。

2013年，GIF快手投資人、五源資本（前稱：晨興資本）合伙人張斐，以及程一笑、宿華在街頭喝酒認識，邊喝邊聊六七個小時後一拍即合。到2014年初交接完UC的神馬搜索，宿華才正式加入快手，任職CEO。

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GIF動畫圖工具 變短視頻APP

GIF快手（GIF動畫圖工具，即快手前身）由程一笑於2011年創立，在傳送速度不高的年代，短視頻往往被轉成GIF動畫圖來傳發。2013年，宿華的加入，正式將GIF快手轉為短視頻社交平台，致力於「記錄與分享」。

宿華、程一笑均是程式編寫出身，平時聊工作之外，話題多是圍繞科技展開，包括VR技術、無人駕駛、SpaceX的火箭海上回收等。就連Alphago與李世石之戰，都成了整個公司的一件大事，他們以及許多同事都在電腦前看了現場直播，感覺是見證歷史。

李世石輸了後，「 終於到這一天了。」他們彼此感嘆。

宿華在過去的訪問，亦曾表達眾人對快手之不了解。快手裏究竟是什麼東西？

各行各業的普通人出現在他的關注列表中，有拉二胡的，有打拳擊的……展現出旺盛的生命力。他說：在片中，一個華北地帶的農民趕上豐收，站在自家大片大片麥地裏樂壞了；還有一個警察，他在外面執勤，抓小偷，被人家劃了一刀，然後他妻子給他包紮。

今天，快手日活躍用戶3.05億人，平均使用86分鐘，當中26%為內容創作者，月活躍用戶7.69億人，日活躍用戶短視頻點讚、轉發、評論2.34萬億，電商交易總額2041億人民幣。

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記者：譚志偉