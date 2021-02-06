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【快手科技IPO】撮合程一笑及宿華「快手紅娘」 張斐住愉景灣享受人生

新經濟追蹤 17:05 2021/02/06

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撮合程一笑及宿華「快手紅娘」 張斐住愉景灣享受人生

「短視頻第一股」快手科技 （01024） 周五成功登陸港股，首掛便較招股價115元高1.6倍，市值突破萬億元。快手成功背後，不得不提其關鍵投資人、快手非執行董事兼五源資本合伙人張斐，他不單為快手帶來資本，更是「快手紅娘」，撮合了創始人宿華及程一笑的合作，為快手立下短視頻巨擎的雛型。張斐在港報住愉景灣，又多了一位頂級富豪。

快手CEO親解起名1024有何意思，看【下一頁】

前稱為晨興資本的五源資本曾多次在快手上市前參與多輪融資，包括2012年時的天使輪、A輪、B輪及E輪。快手全球發售完成後，五源資本持有13.7%的快手股權，以快手首日收報300元計，該等股票市值達1694億元，意味單日淨漲1041億元。

現年47歲的張斐擁有超過20年風險投資經驗，專注於人工智能、雲計算，社交、數字媒體及 娛樂，以及電動汽車領域。張斐於2011年初加入五源資本時，在另一合伙人介紹下，認識了程一笑。

圖看「快手紅娘」張斐在港物業詳情

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快手被指侵權，音集協要求下架一萬部視頻，看【下一頁】

2014年成立的快手前身為程一笑於2011年推出的「GIF快手」，最初是一款用來製作、分享GIF圖片的手機應用。

提出轉型及搭班子

當時張斐初見程一笑時指，「和他說十句話，他只和你說兩句話，溝通起來很累，你得猜他在想什麼」，但認為這類人在社交產品上有天然優勢，故五源資本在2012年拿出200萬元人民幣的天使投資，協助程一笑成立公司，並提出「GIF快手」要由工具轉型至社區。

程一笑不善言辭，在籌集資本轉型時屢碰壁，加上公司需要一位行政總裁去管理團隊，張斐便介紹了宿華。宿華當時有意創業，張斐聽完他20多個創業方向後便提議考慮一下快手。據指，程一笑與宿華第一次見面，就相談甚歡，兩人從下午聊到深夜。

張斐形容，「宿華找方向難，一笑找人難，宿華是技術和算法驅動方面的人才，而一笑是個很有產品頭腦的人，兩人是一個很好的組合。」
 

宿華加入快手後，快手在短視頻的賽道上有飛躍性的增長，於2015年快手總用戶突破1億。由於快手發展愈發出色，其後多輪融資吸引到騰訊 （00700） 、紅衫資本中國及云鋒基金等支持。

快手暗盤時多間券商曾冧機？看【下一頁】

對於快手成為獨角獸以至上市，張斐在近期的內媒訪問中表示，沒想到快手能長到如今的體量，更沒想到短視頻到一定體量後湧現出了非常不一樣的生態，很多人將快手作為服務通道，直播、電商、教育、遊戲等業態在快手上開花結果，而且現在快手也在嘗試做一些本地服務。

他續指，這些業態都是自下而上長出來的，就連電商也不是由快手設計的，而是當快手連接了非常多有意思的人後發生的，比如原來一些只能在大山里流轉的農產品，現在可以面向全社會銷售，這是非常奇特的。

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編輯：袁諾曦

港股 IPO 快手—W（01024）

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【快手科技IPO】快手宿華12歲自學程式　曾做Google百度　創業失敗　未夠40歲身家1453億

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