  • 25°C
香港時間 : 2021206日 (六) 15:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

去年騙案增近7成 警務處處長鄧炳強 贊成推SIM卡實名制 ：「滅罪第一步。」

環球政經 15:39 2021/02/06

分享：

港府計劃於本港推行電話智能卡實名制，主要目的為打擊匿名電話儲值卡的相關罪行。警務處處長鄧炳強在一電台節目中，表示對計劃贊成，認為有助撲滅罪行。他續指，於去年（2020年）全年約8,000宗詐騙案中，有8成騙徒以匿名電話儲值卡犯案，形容目前制度存在嚴重缺口。

【網絡罪行】調查：全球網絡欺詐個案疫情期間急升35% 網購成主要攻擊目標：【下一頁

鄧炳強又指，去年整體罪案數字較前年多4,000多宗，升幅近7成，其中有關網購物騙案大幅上升增，單計有關口罩的騙案就有逾2,000宗，相信很多市民受新冠肺炎疫情影響，改在網上社交平台購物，令騙徒有機可乘。

【網民熱話】網上騙案層出不窮   網民收假冒郵政釣魚短訊 破解五個騙徒常用手法：【下一頁
除出現網上騙案之外，近日同時垂涎較多網上情緣騙案，大部分騙徒與受害人認識初期便誘騙他們投資，市民應「退一步」，就會更能看清局面，不至於墮入投資陷阱。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：翁嘉陽

下一篇文章

【網民熱話】將軍澳停車場一Benz橫跨3個車位 網友大罵缺公德心 ：「應該鎖車！」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【大行點睇】 平安證券3大理由預期 港股仍處於牛市首階段 推薦2月份10大金股
【大行點睇】 平安證券3大理由預期 港股仍處於牛市首階段 推薦2月份10大金股
【快手IPO】快手科技1024暗盤個別券商賣唔出？原來係....
【快手IPO】快手科技1024暗盤個別券商賣唔出？原來係....
【新股IPO】諾輝健康6606即日起招股你抽唔抽 入場費13464元
【新股IPO】諾輝健康6606即日起招股你抽唔抽 入場費13464元
【有相睇】高層連天台不用650萬　上車客驚「執輸」即撲入市　代理：市區無類似價錢單位
【有相睇】高層連天台不用650萬　上車客驚「執輸」即撲入市　代理：市區無類似價錢單位
【網民熱話】細個買唔起玩具 長大後眼鏡都唔捨得換 網民嘆：「窮真係會影響一世」
【網民熱話】細個買唔起玩具 長大後眼鏡都唔捨得換 網民嘆：「窮真係會影響一世」
【美股焦點】捕捉下一隻Tesla? 四家電車製造商將借殼上市
【美股焦點】捕捉下一隻Tesla? 四家電車製造商將借殼上市