去年騙案增近7成 警務處處長鄧炳強 贊成推SIM卡實名制 ：「滅罪第一步。」

港府計劃於本港推行電話智能卡實名制，主要目的為打擊匿名電話儲值卡的相關罪行。警務處處長鄧炳強在一電台節目中，表示對計劃贊成，認為有助撲滅罪行。他續指，於去年（2020年）全年約8,000宗詐騙案中，有8成騙徒以匿名電話儲值卡犯案，形容目前制度存在嚴重缺口。

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鄧炳強又指，去年整體罪案數字較前年多4,000多宗，升幅近7成，其中有關網購物騙案大幅上升增，單計有關口罩的騙案就有逾2,000宗，相信很多市民受新冠肺炎疫情影響，改在網上社交平台購物，令騙徒有機可乘。

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除出現網上騙案之外，近日同時垂涎較多網上情緣騙案，大部分騙徒與受害人認識初期便誘騙他們投資，市民應「退一步」，就會更能看清局面，不至於墮入投資陷阱。

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責任編輯：翁嘉陽