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【網民熱話】將軍澳停車場一Benz橫跨3個車位 網友大罵缺公德心 ：「應該鎖車！」

環球政經 14:28 2021/02/06

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本港除了樓價高企之外，車位的價格也一點不便宜，租車位的開支一點也不少。除此之外，香港私家車的數目也有不少，有時外出找個車位也不容易，相信有駕車的朋友就深深明白這種苦況。有網民於Facebook群組將軍澳主場上載一張令車主非場氣憤的照片，照片中有一輛車「橫跨」三個車位，不少網民看過後感到相當氣憤。

【網民熱話】港學生攞學費做本 借孖展瞓身買GME輸一大半  無錢交學費唔敢同屋企人講：【下一頁

有網友指日前經一將軍澳商場停車場時，發現有一輛Benz私家車「橫跨」於三個車位前方位置，車頭燈開了，同時「扭了軚」。樓主嘗試在停車場等侯司機，並開窗示意對方離開，但他並沒有理會，更裝作聽不見，絲毫沒有駛走或讓位的意思。

網民熱話】細個買唔起玩具 長大後眼鏡都唔捨得換 網民嘆：「窮真係會影響一世」：【下一頁

「樓主」表示這樣的程況相當罕見，網友看見此討論更大罵車主沒有公德心，認為車主應該受到制裁，有網友更認為應該找管理處鎖車，但有其他網友則認為「樓主」該給予體諒。無論如何，大家駕車時都應該保持功德心，為他人著想。

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責任編輯：翁嘉陽

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