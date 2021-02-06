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【德勤風波】官媒發文：德勤被指有貓膩 不能當熱鬧看

股市 13:28 2021/02/06

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官媒發文：德勤被指有貓膩 不能當熱鬧看

會計師樓德勤日前被北京員工指控多次違規，並牽涉多家上市公司。官媒「新華視點」於微博發布「新華微評」指，「德勤被指有貓膩，不能當熱鬧看」，稱相關監管部門應高度重視，不置身事外，要及時介入，鎖定線索，固定證據，一查到底，不姑息、不手軟，堅決維護審計的嚴肅性、可信度。

貓膩為北京方言，意指隱蔽之事，見不得光、偷偷摸摸的黑箱操作。

德勤北京員工51頁舉報公司審計過程違規，看【下一頁】

中證監在每周例行記者會也指，會就德勤員工舉報事項開展核查，同時要求德勤自查。

網上近日流傳德勤北京員工以51頁Powerpoint簡報，舉報德勤在多間上市公司的審計過程中出現違規行為，例如在2016年為中外運審計年度報告時，多名審計員在未有執行相應審計程序的情況下，多次直接將自己負責的樣本表格發送給中外運的工作人員填寫。

德勤發表聲明表示，留意到網上流傳關於德勤北京的審計項目質疑，公司將「嚴肅對待所有投訴」，現時已設立獨立專家團隊全面進行內部調查，未發現任何證據影響審計工作的充分性。

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編輯：袁諾曦

經濟 審計 會計 中國證監會 德勤

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