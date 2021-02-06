【晶片荒】全球晶片短缺蔓延 不止車用晶片 iPhone、PS5也受累

▲ 全球晶片短缺蔓延 不止車用晶片 iPhone、PS5也受累

自去年疫情爆發後，全球消費電子產品需求急增，在該等產品中擔當關鍵角色的晶片，需求隨即大幅增長。供求不足下，繼汽車產業因車用晶片叫苦連天，晶片短缺問題蔓延至各行各業，手機、遊戲也同樣受累，產品生產或受阻。

中芯擴產設備下半年才到位，看【下一頁】

晶圓代工廠來不及擴產。高通（Qualcomm，美：QCOM）行政總裁Steve Mollenkopf表示，高通依賴代工廠商生產晶片，如果他們能生產更多晶片，公司可能會賣得更多。

蘋果（美：AAPL）早前表示，iPhone 12高階機種的銷售量，可能會受限於「部份零組件」能否順利取得。

Snoy推出的PlayStation 5（PS5）雖然熱賣，但也提到受累於近期半導體貨應緊張，現時滿足市場需求非常困難。Snoy財務總監十時裕樹表示，半導體及零件供應短缺，目前難以加大PS5產量。

恩智浦、瑞薩電子等供應商傳加價20%，看【下一頁】

車月晶片短缺問題嚴峻，美國、日本、歐洲以至中資車企要減產及停工。福特汽車（Ford Motor）表示，全球半導體短缺，預計今年第一季度的汽車產量最多減少20%，其設在德國薩爾路易的工廠要停產一個月。通用汽車宣佈位於美國堪薩斯州、加拿大、墨西哥的3家工廠將暫時停工至少一周，而韓國廠則降低以一半產能的運轉。

廣汽集團 （02238） 亦指， 集團個別企業收到了供應商關於部分車型零部件供應將受到影響的預警信息。

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編輯：袁諾曦