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【疫市營商】虛擬活動興起　技術人才不可缺

商業 12:27 2021/02/06

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Project-108創始人袁振雄（左）及公關總監李鑒泉（中）認為，虛擬跑包含綫上及綫下元素，右為首席技術官陳玠煒。（楊匡然攝）

疫情令不少活動、運動延期或取消，但虛擬跑等以新形式舉辦的活動卻陸續獲大眾接受。本地創意服務平台Project-108早前舉辦名為「RUN INTO 2021跨年跑」的虛擬跑活動，吸引近2,000人報名參加。其創始人袁振雄認為，籌備此類活動除了需要有足夠的技術支援外，傳統綫下團隊亦不可缺。

【疫市營商】the Aisle疫市添據點　迎合「輕婚禮」趨勢

他另指，虛擬跑未能以場地等營造活動氣氛，主辦方除了要有為活動添加意義和主題外，亦要以跑衣等實體產品，協助參加者更投入活動。

需主題包裝　綫上宣傳

袁振雄表示，香港近兩年有不少活動因各種原因被迫取消，而今次是平台首個虛擬跑活動。「不只是香港人日漸接受這活動模式，國際上亦有倫敦馬拉松等不同類型的賽事，都以虛擬跑形式進行。」他認為，若非馬拉松等正規賽事，虛擬跑需要有一個主題去吸引參加者，而不是各自「跑完就算」。談及今次活動，他表示除了以迎接新一年為題外，亦同時為思覺基金籌款。

雖然活動是虛擬形式進行，但袁振雄指出，平台在籌備時亦需要不同的資源和人才。「即使沒有場地，仍需要在安排和宣傳上着手，因此除了技術人員外，具綫下活動經驗的人才亦不可或缺。」他另指，如何以廣告接觸受眾及尋找參加者，亦是籌備虛擬活動時要注意的事項，因此負責綫上宣傳的團隊亦十分重要。

每日更新排名　設實體Tee

平台的公關總監李鑒泉指，活動分為10公里、5公里及3公里三個項目，共有近2,000人報名參加，比例為55.1%：24%：20.9%。他表示，活動並非正式競賽，仍吸引到不少跑步愛好者甚至專業跑手。「我們希望藉活動令參加者有個人突破，卻發現有不少人視活動為比賽，着重名次成績。」他笑言，有不少參加者在上載跑步紀錄後，已急不及待查詢排名事宜。 除了每日更新排名外，平台亦為參加者準備跑步袋（Running Packs），內設活動T-Shirt連號碼布及口罩等，而完成活動的參加者亦可獲取專屬的電子證書。袁認為，這有助參加者在各散東西的情況下，仍可有參與活動的氣氛。可是他坦言，在香港舉辦虛擬跑仍有不少困難。

他解釋，虛擬跑的概念在香港仍很新穎，不少參加者和贊助商都未熟悉此模式。回顧今次活動，他認為不論參與人數或大眾關注度，亦比預期好，此亦歸功於綫上及綫下的推廣。「除了在屋苑及商廈作傳統綫下宣傳外，亦在綫上與約50個KOL合作，以短片形式推廣。」同時，平台亦與本地的跑會聯絡，鼓勵其會員參加活動。

虛擬銀行livi bank為是次活動的其中一個贊助商，其市務與業務拓展及創新總監陳敏思指出，贊助今次活動除了是活動主題及類型適合公司外，亦希望客戶及銀行內部員工亦可在WFH（Work From Home，在家工作）期間可做運動。她表示，銀行有多達85%的同事都有參與今次活動。

記者：楊匡然

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