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【名人豪宅】騰訊第二把交椅劉熾平香港豪宅 位處名校區

股市 11:50 2021/02/06

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騰訊第二把交椅劉熾平 香港豪宅處名校區

騰訊 （00700） 年初以來股價愈升愈有，屢創新高，除了主席馬化騰，騰訊二把手、總裁劉熾平的身家也水漲船高。被譽為新一代「打工皇帝」的劉熾平是香港人，於福布斯「2020年香港50大富豪榜單」列位第35名。翻查資料，原來劉熾平在香港在名校網區擁有逾40年樓齡的豪宅。

騰訊總裁劉熾平近1年七度沽貨累套逾12億，看【下一頁】

騰訊持有美團股份。據美團 （03690） 於2018年上市時的招股書顯示，劉熾平申報的住址為香港九龍喇沙利道16號碧華化園第3座10樓A室。

圖看劉熾平居住屋苑

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百度CEO李彦宏花5年打造英國最貴豪宅，看【下一頁】

擁逾1600呎單位

老牌屋苑碧華花園由長江實業興建，為10座樓高12層的中低密度住宅，共有480個單位，單位實用面積由1,211至1,609平方呎，於1980年入伙。參考同層單位，A室為4房間隔，建築面積1742呎，實用面積1609呎。

值得留意是，碧華花園現址是昔日喇沙書院的所在地。1978年，由於校方認為舊校舍不敷應用，故將地皮出售予長實，交易條件之一是發展商須興建新校舍，而出售所得款項則用於發展新校園。

圖看大行對騰訊最新預測

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雖然劉熾平的物業不是位於港島山頂及南區，但九龍塘也是富豪聚居地，更重要是當區處於名校林立的「41小學校網」、中學校網為九龍城區，吸引不少家長進駐，位置可謂價值連城。

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編輯：袁諾曦

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