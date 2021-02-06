【道指之狗】2021道指之狗表現評核

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去年騙案增近7成 警務處處長鄧炳強 贊成推SIM卡實名制 ：「滅罪第一步。」
早前筆者介紹了2021年道指之狗，年初至今美股瘋狂，但以標普500指數計算，回報3.7%，比起那些熱炒股大大遜色，如果以狗股方式選股，能否獲得跑贏大市的回報（Alpha）？本文就計算一下，它們年初至今的回報
|道指之狗年初至今回報
|公司
|年初至今回報（％）
|雪佛龍（CVX）
|5.70
|IBM（IBM）
|-3.25
|陶氏公司（DOW）
|3.14
|Walgreens Boots Alliance（WBA）
|24.9
|Verizon（VZ）
|-4.83
|3M（MMM）
|2.41
|Cisco（CSCO）
|8.31
|默克公司（MRK）
|-7.33
|Amgen （AMGN）
|2.78
|可口可樂（KO）
|-9.46
|平均
|2.24
道指之狗年初至今回報跑輸指數，原因是兩隻股票默克公司（MRK）及可口可樂（KO）有高單位數的跌幅。但如果使用系統，就應該要堅持，因為不同系統總有逆風之時，必須目光看長遠。因這個系統過去平均一直跑贏指數，長遠獲得Alpha機會不少。
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撰文 : 龍瑞成