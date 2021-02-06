【道指之狗】2021道指之狗表現評核

早前筆者介紹了2021年道指之狗，年初至今美股瘋狂，但以標普500指數計算，回報3.7%，比起那些熱炒股大大遜色，如果以狗股方式選股，能否獲得跑贏大市的回報（Alpha）？本文就計算一下，它們年初至今的回報

道指之狗年初至今回報 公司 年初至今回報（％） 雪佛龍（CVX） 5.70 IBM（IBM） -3.25 陶氏公司（DOW） 3.14 Walgreens Boots Alliance（WBA） 24.9 Verizon（VZ） -4.83 3M（MMM） 2.41 Cisco（CSCO） 8.31 默克公司（MRK） -7.33 Amgen （AMGN） 2.78 可口可樂（KO） -9.46 平均 2.24

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道指之狗年初至今回報跑輸指數，原因是兩隻股票默克公司（MRK）及可口可樂（KO）有高單位數的跌幅。但如果使用系統，就應該要堅持，因為不同系統總有逆風之時，必須目光看長遠。因這個系統過去平均一直跑贏指數，長遠獲得Alpha機會不少。

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