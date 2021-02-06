【消閒妙品】權力遊戲原著小說 望今年出新一集

著名電視劇權力遊戲（Game of Thrones）原著小說《冰與火之歌（A Song of Ice and Fire）》，有望於今年推出新一集。

《冰與火之歌》作者喬治·R·R·馬丁（George R. R. Martin），在其個人Blog中表示，2020年為其人生最糟糕的一年，新冠肺炎肆虐全球，不少朋友過世。但2020年他完成了數百頁《冰與火之歌》第六集《凜冬寒風（The Winds of Winter）》的原稿，算是少有的安慰。他亦表示，不會有任何承諾，完成數百頁原稿不代表今年可以推出新作。因為他貴人事忙，工作浪接浪，完成一項，第二三項便湧至，只能寄望今年可以完成。

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《冰與火之歌》最新一集已經是2011年發行的《與龍共舞（A Dance with Dragons）》，其間小說改篇為電影劇集，並全部播映完畢，小說反而未完成。令不少粉絲批評喬治·R·R·馬丁只顧執作電影，忽略小說。有些狂迷甚至寄刀片信，要求盡快完成作品。疫情之下，作者自我隔離，反令寫作速度加快，實在令人期待。

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