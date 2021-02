【消閒妙品】權力遊戲原著小說 望今年出新一集

著名電視劇權力遊戲(Game of Thrones)原著小說《冰與火之歌(A Song of Ice and Fire)》,有望於今年推出新一集。

《冰與火之歌》作者喬治·R·R·馬丁(George R. R. Martin),在其個人Blog中表示,2020年為其人生最糟糕的一年,新冠肺炎肆虐全球,不少朋友過世。但2020年他完成了數百頁《冰與火之歌》第六集《凜冬寒風(The Winds of Winter)》的原稿,算是少有的安慰。他亦表示,不會有任何承諾,完成數百頁原稿不代表今年可以推出新作。因為他貴人事忙,工作浪接浪,完成一項,第二三項便湧至,只能寄望今年可以完成。

《冰與火之歌》最新一集已經是2011年發行的《與龍共舞(A Dance with Dragons)》,其間小說改篇為電影劇集,並全部播映完畢,小說反而未完成。令不少粉絲批評喬治·R·R·馬丁只顧執作電影,忽略小說。有些狂迷甚至寄刀片信,要求盡快完成作品。疫情之下,作者自我隔離,反令寫作速度加快,實在令人期待。

