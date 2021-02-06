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【育兒心得】馬斯克談教育心得 子女多從YouTube Reddit學習

股樓投資 06:36 2021/02/06

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Tesla（TSLA）馬斯克（Elon Musk）創辦人為6子女之父，這位真實的鐵甲奇俠當然希望子女比他更有智慧。他做事盡量創意和想法，對子女的教育亦不例外，與一般家長不同，最近他受訪問時表示，子女花大量時間上網，而且大部分知識均從YouTube及Reddit中學習。
在最近當紅的社交網絡Clubhouse中的訪問，有人問到他對未來5至10年的兒童教育看法，他便分享子女例子，主要從YouTube及Reddit中學習。他補充，他相信教育是應該有趣和刺激的，不應該沉悶，如果可以兒童沉迷電子遊戲，一定有方法令小朋友愛上學習。

【教育積木人@iM網欄】讓孩子的能力「被看見」：與孩子共構屬於自己的舞台【下一頁】
馬斯克早在2014年創立學校：Ad Astra，讓子女和其他小孩上課，避開傳統教育。因為他一直不滿傳統教育模式，只是「一堆煩厭的功課。」，最大好處只是讓同齡學童有相處機會。Ad Astra集中教育學生人工智能、程序語言和應用科學等題目。而與傳統學校最大分別，是不會教授外語，如美國盛行的西班牙語、法語等。因為Elon Musk相信，將來即時翻譯軟件發達，毋須學習外語。

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撰文 : 龍瑞成

育兒心得 學校 馬斯克 美國 Tesla YouTube 遊戲

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