【GME遊戲驛站】傳奇投資者Michael Burry買GME賺大錢

由真實事件改篇的電影《沽注一擲》入面，其中一個主角Michael Burry，在最近Gameshop（GME）熱炒中賺大錢。在其管理的Scion Asset Management中，在去年9月的基金公開資料中，顯示持有170萬股GME，當時市價約20美元，如以GME最高價483美元計算，最高曾賺2,400%，即使其後回落，以周五收報63.77元計算，仍賺約220％。

由於基金的運作不透明，所以實際回報作有待證實，不過早前Michael Burry曾指散戶瘋狂買入GME此舉屬瘋狂，相信他已在高位套現不少。

提起Michael Burry，不少人知道他在次按危機中大賺特賺，便誤以為他主力宏觀分析。但實際上他是價值投資者出身，師承金融怪傑、傳奇投資者Joel Greenblatt（雖然其後反目）。早在次按危機前已以擅長揀取價值股，在投資界聲名鵲起。因此證明GME絕對有基本因素支持，不過炒得太犀利，以致細時間暴升暴跌。

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