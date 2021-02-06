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【市場情緒】美股進入全面瘋狂

股樓投資 06:12 2021/02/06

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市場研究研究機構SentimenTrader發表研究報告，指出美股進入全面瘋狂（all-out mania）。SentmenTrade利用小投資買入認購期權（Call Option）數量及價值，來測量美股的市場情緒，因為愈多散戶買入認購期權，代表愈多散戶看好美股前景。
在剛過去的1月份，散戶買入約444億美元的認購期權，數量達8,700萬張，兩者均為20年新高。不但創新高，而且是大幅拋離過去數字，例如在科網股狂潮時，散戶單月最高買入的認購期權價格僅為約60億美元，金融海嘯前亦只有約70億美元。可見今輪美股牛市，散戶的狂熱令人瞠目結舌。

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【美股焦點】Tesla年初至今16%回報未算勁 四隻小型電車股竟黑馬跑出？【下一頁】
報告提到，本輪散戶主要買入大價股，如蘋果（AAPL）、Tesla（TSLA）等的期權，投資者應留意這些股票會否因而波動。
不過，全面瘋狂不代表即刻大跌，正如經濟學家凱恩斯名言：市場能非理性的時間，比你能保持不破產的時間長。

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撰文 : 龍瑞成

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