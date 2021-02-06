【以史為鑑】肯特兄弟操縱失敗 看現今白銀牛市

早前網民齊心協力，將Gameshop（GME）的股價，由約20美元，推升至最高483美元，周五收報X美元。最近Reddit網民的目標為白銀，#squeezesilver更成為Twitter上的熱門Hashtag，目標要將銀價推升至每盎斯1,000美元，比較之下，金價現為1,811美元，鉑價僅為1,134美元。

他們運作方式除了號召眾人一同買入實銀、ETF等外，亦指導ETF買家向發行商要求兌換實銀，以及期貨買家進行現貨交割，得到實體白銀後，便將之收藏起來，令市場上白銀供應進一步減少，推升價格。

散戶爆買白銀製造軋空？ 專家：行動或達不到預期效果【下一頁】

這不禁令人想起白銀市場經典一役，肯特兄弟（Hunt Brothers）試圖操縱銀市，最後破產收場。肯特兄弟即是Nelson Bunker Hunt、William Herbert Hunt和Lamar Hunt三人，美國富有石油家族成員。他們於七十年代尾至從八十年代頭大手買入白銀，將銀價由每盎斯5美元，推升至每盎斯49.5美元，相比之下，40年後的今日，銀價只為26.94美元，可見當時泡沫之大。他們高峰時曾擁有1億盎斯白銀，全部儲存在瑞士，令市場出現短缺。

▼ 點擊圖片放大 +2

不少以白銀為原材料的行業叫苦連天，如珠寶業，最後逼使政府出手，指示交易所修改規則，限制孖展買賣。持有大量期貨合約的肯特兄弟被追收保證金，周轉不靈之下，因無法提供足夠保證金，大量合約被斬倉，銀價亦隨之崩盤，兩個月內跌至每盎斯11美元。肯特兄弟最終損失約17億美元，破產收場，亦被政府控告操縱市場，每人罰款1,000萬美元，從此淡出公眾視綫。

當然，今次牛市不能與當年相比，當年是數人以自身財富操縱市場，今次是集眾人之力，推升價格。如果今次政府出手干預，恐怕會再惹眾怒。不過大家亦應小心為上，注碼控制風險。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機