  • 18°C
香港時間 : 2021206日 (六) 06:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【以史為鑑】肯特兄弟操縱失敗 看現今白銀牛市

環球政經 05:42 2021/02/06

分享：

早前網民齊心協力，將Gameshop（GME）的股價，由約20美元，推升至最高483美元，周五收報X美元。最近Reddit網民的目標為白銀，#squeezesilver更成為Twitter上的熱門Hashtag，目標要將銀價推升至每盎斯1,000美元，比較之下，金價現為1,811美元，鉑價僅為1,134美元。
他們運作方式除了號召眾人一同買入實銀、ETF等外，亦指導ETF買家向發行商要求兌換實銀，以及期貨買家進行現貨交割，得到實體白銀後，便將之收藏起來，令市場上白銀供應進一步減少，推升價格。

散戶爆買白銀製造軋空？ 專家：行動或達不到預期效果【下一頁】
這不禁令人想起白銀市場經典一役，肯特兄弟（Hunt Brothers）試圖操縱銀市，最後破產收場。肯特兄弟即是Nelson Bunker Hunt、William Herbert Hunt和Lamar Hunt三人，美國富有石油家族成員。他們於七十年代尾至從八十年代頭大手買入白銀，將銀價由每盎斯5美元，推升至每盎斯49.5美元，相比之下，40年後的今日，銀價只為26.94美元，可見當時泡沫之大。他們高峰時曾擁有1億盎斯白銀，全部儲存在瑞士，令市場出現短缺。

    點擊圖片放大
    +2

不少以白銀為原材料的行業叫苦連天，如珠寶業，最後逼使政府出手，指示交易所修改規則，限制孖展買賣。持有大量期貨合約的肯特兄弟被追收保證金，周轉不靈之下，因無法提供足夠保證金，大量合約被斬倉，銀價亦隨之崩盤，兩個月內跌至每盎斯11美元。肯特兄弟最終損失約17億美元，破產收場，亦被政府控告操縱市場，每人罰款1,000萬美元，從此淡出公眾視綫。
當然，今次牛市不能與當年相比，當年是數人以自身財富操縱市場，今次是集眾人之力，推升價格。如果今次政府出手干預，恐怕會再惹眾怒。不過大家亦應小心為上，注碼控制風險。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

撰文 : 龍瑞成

期貨 金價

上一篇文章

【有片睇】踏出絕膠第一步！全港首間烏龍茶店設「2蚊一隻紙杯」收費

下一篇文章

【健康人生】負重運動降癌症風險40%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】細個買唔起玩具 長大後眼鏡都唔捨得換 網民嘆：「窮真係會影響一世」
【網民熱話】細個買唔起玩具 長大後眼鏡都唔捨得換 網民嘆：「窮真係會影響一世」
【快手IPO】快手科技1024暗盤個別券商賣唔出？原來係....
【快手IPO】快手科技1024暗盤個別券商賣唔出？原來係....
【有相睇】高層連天台不用650萬　上車客驚「執輸」即撲入市　代理：市區無類似價錢單位
【有相睇】高層連天台不用650萬　上車客驚「執輸」即撲入市　代理：市區無類似價錢單位
【新股IPO】諾輝健康6606即日起招股你抽唔抽 入場費13464元
【新股IPO】諾輝健康6606即日起招股你抽唔抽 入場費13464元
【大行點睇】 平安證券3大理由預期 港股仍處於牛市首階段 推薦2月份10大金股
【大行點睇】 平安證券3大理由預期 港股仍處於牛市首階段 推薦2月份10大金股
【美股焦點】捕捉下一隻Tesla? 四家電車製造商將借殼上市
【美股焦點】捕捉下一隻Tesla? 四家電車製造商將借殼上市