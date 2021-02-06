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【美股收市】眾院助紓困法案過關 標指納指再破頂  GameStop彈19%

股市 05:09 2021/02/06

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美國眾議院周五表決，批准採納參議院預算解決方案，為快速通過拜登紓困法案鋪平道路，帶動美股持續向好，標指及納指再創新高。

道指曾漲196點，直逼歷史高位31272點，收市漲92點，報31148點。標指和納指分別升15點和78點，報3886點和13856點。

美國國會眾議院周五以219票對209票投票，批准了參議院早先轉交的修訂版紓困計劃預算藍圖，標誌著國會下周將開始草擬實際上的1.9萬億美元刺激計劃。屆時只需簡單多數就可以獲國會通過，外界預期新紓困方案需時數周就可立法。
國際貨幣基金組織(IMF)亦支持拜登增撥資源，推動抗疫。總幹事格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)認為，如果美國政府不維持財政援助措施，美國可能面對破產個案大增，以及失業率上升的危險。

與此同時，美股散戶「挾淡倉」事件繼續引發市場關注，美國財長耶倫（Janet Yellen）與監管機構召開會議後表示，會繼續調查事件，但指市場仍具有靭性（resilient）。網上炒股平台Robinhood，周五撤銷對早前挾淡倉目標股份GameStop交易限制，散戶挾倉股反彈，GameStop（美：GME）升19%；耳機生產商Koss（美：KOSS）漲6.3%。
另外，騰訊音樂（美：TME）據報已就回港第二上市選定投行，料最快今年內掛牌，集資額或達50億美元（約390億港元），其股價漲1.7%。

經濟數據方面，美國1月非農就業職位新增4.9萬個，差過市場預期的10.5萬個；去年12月數據則由負14萬個，修正至負22.7萬個。1月失業率降至6.3%，好過市場預期的6.7%：平均時薪按年升5.4%，好過市場預期。有機構認為，1月非農數據遜色，有助加強政府發放額外救濟金以應對疫情的理由。

 

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責任編輯：柯志宏

就業 疫情 耶倫 拜登 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 失業率 非農就業 第二上市

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【美股市況】納指、標指再破頂　道指收市升92點　美滙指數一度跌穿91利好股市（不斷更新）

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美眾院採納參院預算解決方案 為通過拜登刺激法案鋪路
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