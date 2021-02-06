  • 18°C
香港時間 : 2021206日 (六) 06:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【健康人生】負重運動降癌症風險40%

股樓投資 05:10 2021/02/06

分享：

運動的好處不用多加解釋，即使在疫情之下，不少人戴着口罩，也要在街上、海邊、公園上跑步，可見香港人有一定的運動意識。但除了帶氧運動外，肌力訓練亦有不少好處，擁有一副健碩身軀，亦是不少人的目標。有研究發現，負重訓練可令癌症發生的機會率下降30至40%。
研究由瑞典Karolinska Institute進行，追蹤約9,000名，20至82歲志願者的生活習慣，為期20年。研究人員發現，肌肉力量最強組別的人士，其身體出現癌症的機會率，較平均少30至40%。即使那些人較為肥胖，例如BMI、腰圍較高，肌肉訓練亦可抵消部分肥胖的影響。他們相信，導致此現在的其中一個原因，由因為進行負重訓練時，身體會釋出一種稱為Interleukin 6的激素，具抗炎作用。而身體長期輕微發炎，一直相信是癌症其中的一個原因，而身體的壞脂肪，亦是令發炎的原因之。因此此激素具抗炎作用，間接降低癌症發生的機會。

【裏裏外外@iM網欄】幾個簡單手部操，養生健康身體好【下一頁
研究人員建議，如果情況許可，成年人應該每周進行兩次負重訓練，增加肌肉強度，降低患癌機率。
不過疫情之下，健身室關閉，大家或者可以買一些啞鈴套裝，在家中繼續訓練。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 龍瑞成

運動 癌症 跑步 脂肪 健身 肥胖 運動

上一篇文章

【以史為鑑】肯特兄弟操縱失敗 看現今白銀牛市

下一篇文章

【長和系】 長江基建夥拍電能 擬總代價逾4億元 收購加拿大風電站項目
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】細個買唔起玩具 長大後眼鏡都唔捨得換 網民嘆：「窮真係會影響一世」
【網民熱話】細個買唔起玩具 長大後眼鏡都唔捨得換 網民嘆：「窮真係會影響一世」
【快手IPO】快手科技1024暗盤個別券商賣唔出？原來係....
【快手IPO】快手科技1024暗盤個別券商賣唔出？原來係....
【有相睇】高層連天台不用650萬　上車客驚「執輸」即撲入市　代理：市區無類似價錢單位
【有相睇】高層連天台不用650萬　上車客驚「執輸」即撲入市　代理：市區無類似價錢單位
【新股IPO】諾輝健康6606即日起招股你抽唔抽 入場費13464元
【新股IPO】諾輝健康6606即日起招股你抽唔抽 入場費13464元
【大行點睇】 平安證券3大理由預期 港股仍處於牛市首階段 推薦2月份10大金股
【大行點睇】 平安證券3大理由預期 港股仍處於牛市首階段 推薦2月份10大金股
【美股焦點】捕捉下一隻Tesla? 四家電車製造商將借殼上市
【美股焦點】捕捉下一隻Tesla? 四家電車製造商將借殼上市