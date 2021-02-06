【健康人生】負重運動降癌症風險40%

運動的好處不用多加解釋，即使在疫情之下，不少人戴着口罩，也要在街上、海邊、公園上跑步，可見香港人有一定的運動意識。但除了帶氧運動外，肌力訓練亦有不少好處，擁有一副健碩身軀，亦是不少人的目標。有研究發現，負重訓練可令癌症發生的機會率下降30至40%。

研究由瑞典Karolinska Institute進行，追蹤約9,000名，20至82歲志願者的生活習慣，為期20年。研究人員發現，肌肉力量最強組別的人士，其身體出現癌症的機會率，較平均少30至40%。即使那些人較為肥胖，例如BMI、腰圍較高，肌肉訓練亦可抵消部分肥胖的影響。他們相信，導致此現在的其中一個原因，由因為進行負重訓練時，身體會釋出一種稱為Interleukin 6的激素，具抗炎作用。而身體長期輕微發炎，一直相信是癌症其中的一個原因，而身體的壞脂肪，亦是令發炎的原因之。因此此激素具抗炎作用，間接降低癌症發生的機會。

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研究人員建議，如果情況許可，成年人應該每周進行兩次負重訓練，增加肌肉強度，降低患癌機率。

不過疫情之下，健身室關閉，大家或者可以買一些啞鈴套裝，在家中繼續訓練。

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