美眾院採納參院預算解決方案 為通過拜登刺激法案鋪路

▲ 拜登與白宮經濟團隊周五分別出席不同活動，拜登敦促國會盡快通過新刺激計劃。（法新社圖片）

美國眾議院周五表決，採納參議院預算解決方案，為通過拜登刺激法案鋪平道路。

美國國會眾議院周五以219票對209票投票，批准了參議院早先移交的修訂版救濟計劃預算藍圖，標誌著國會山下周將開始草擬實際上的1.9萬億美元刺激計劃。

美國參議院周五較早時間以51對50票的表決結果，通過拜登1.9萬億美元疫情救濟計劃的預算藍圖。此前兩黨經過近15小時的苦戰進行修訂，而副總統賀錦麗也首次投出打破僵局的一票。

預算藍圖經過眾議院投票通過後，民主黨將能夠在未來幾周內製定一項救濟法案，並根據特別預算規則，在毋須共和黨支持的情況下予以通過。

較早時, 美國總統拜登與白宮經濟團隊周五分別出席不同活動，拜登敦促國會盡快通過新刺激計劃。

眾議院議長佩洛西告訴記者稱，她希望眾議院能在約兩周時間批准該紓困法案，並將之發送給參議院。她說，這項刺激法案「絶對毫無疑問」將在3月15日之前完成立法。該日期是此前的12月份紓困法案中，擴大和延長的失業救濟金到期的期限。

共和黨人之前提議縮減拜登計劃中幫助學校重新開放的額外撥款，並表示白宮提出的1,400美元現金支票應該規模更小 , 並且發送給更少的人。共和黨議員還反對拜登提出的每小時15美元的最低時薪。

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編輯：李勝君