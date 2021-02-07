【美股焦點】美股盤前盤後交易如何運作？一文看清美股交易時段資訊

近年愈來愈多香港投資者開始涉足美國股市，對於入門投資者而言，美股與港股的最大分別之一，就是交易時段的不同。這並非指時差導致的兩地交易時段差異，而是美股的「盤前交易」與「盤後交易」時段，與港股的開市前或收市後的競價時段，本質上差天共地。

美股的正常盤中交易時間是美國東部時間上午9時半至下午4時，午間不休市。在夏令時間時，相當於香港時間晚上9時半至次日凌晨4時；而在冬令時間，則為香港時間晚上10時半至次日凌晨5時。

而盤前交易時段，就是美股開市之前的5.5個小時，盤後交易時段則是收市後的4個小時。換言之，美股交易時段如下︰

夏令時間 冬令時間 美股盤前交易 香港時間下午4時至晚上9時半 香港時間下午5時至晚上10時半 美股正常交易時段 香港時間晚上9時半至次日凌晨4時 香港時間晚上10時半至次日凌晨5時 美股盤後交易 香港時間凌晨4時至上午8時 香港時間凌晨5時至上午9時

盤前盤後交易時段有何特點?

一般而言，盤前盤後交易必須是交易所掛牌交易的股票。在OTC場外市場交易的股票是不能在盤前盤後交易的。交易通過透過電子通訊網絡（ECN）自動撮合買賣，不是所有的券商都支持盤前盤後交易，不同的券商或會提供不同的ECN網絡。

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盤前盤後交易設立的主要目的是為了能使公司在正常交易時間外披露的重大信息可以及時的反映在股價上，減弱突發事件可能給盤中股價帶來的大幅波動，降低投資者的交易風險。

一般而言，做市商（Ｍarket Maker）及大型機構投資者均不會在正常交易時段外交易，故盤前盤後的成交額不高，對於流動性不高的股票而言，買賣差價也較闊。

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編輯︰侯景成