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【長和系】 長江基建夥拍電能 擬總代價逾4億元 收購加拿大風電站項目

股樓投資 23:50 2021/02/05

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長和系兩大公用旗艦長江基建（01038）及電能實業（00006）聯手投資海外新能源項目。電能公布，和長建全資擁有之Canadian Power Holdings Inc(CPHI)已就收購加拿大Okanagan Wind項目訂立協議。電能實業及長江基建同意向Canadian Power Holdings Inc提供最高7000萬加元（約4.2億港元）收購資金，為收購事項以及支付相關交易費用提供股東融資。

【港交所388】港交所斥逾2億元人民幣 入股廣州期貨交易所7%   詳情請看【下一頁

收購目標是位於英屬哥倫比亞之Okanagan Wind項目，包括Pennask風場及Shinish Creek風場，合計裝機容量為３０兆瓦。項目供電合同尚餘37年，可提供穩定收入。該收購完成後，將是長建與電能首個於加拿大的可再生能源項目。

該公司表示，ＣＰＨＩ 一直尋求機會擴展其能源業務範疇，為求令其多樣化，而收購事項乃經成功的投標競價程序達致，為具吸引力及發展潛力之可再生能源投資，能使ＣＰＨＩ集團的能源平台更多樣化。因此，ＣＰＨＩ向長江基建及該公司提出請求，為收購事項及支付交易費用提供資金支援。此外，為透過於完成後進行若干步驟提高投標的競爭力，ＣＰＨＩ要求長江基建及該公司促使ＳＰＶ收購待售股份，而ＣＰＨＩ將自賣方收購債務。

長江基建目前持有電能實業已發行股份約35.96％，並為該公司之主要股東。目前長江基建在加拿大的其他投資項，包括建築設備服務供應商Reliance Home Comfort，輸油管道Canadian Midstream Assets及機場停車場營運商Park N Fly 。

【延伸閱讀】【大行點睇】 平安證券3大理由預期 港股仍處於牛市首階段 推薦2月份10大金股  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

電能實業（00006） 長江基建集團（01038） 經濟

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