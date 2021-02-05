【航空告急】港府強制機組人員隔離檢疫　國泰航空︰正積極管理人力資源

▲ 港府限制機組人員須強制隔離檢疫。

港府宣布，2月20日起進一步收緊到港人員檢疫措施，對象包括機組人員等此前獲豁免檢疫的群組。國泰航空 （00293） 回應稱，正積極管理機組人員資源， 以編劃2月20日起的航班服務，下周將公布更多資訊。

國泰表示，由2021年2月20日起，國泰航空駐港機師和機艙服務員於執勤返港後，須接受14天的酒店隔離檢疫及7天的醫學監察。

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政府發言人表示，鑑於全球疫情日趨嚴峻，政府有需要按防控風險評估再次全面收緊入境的防控措施。由2月20日起，所有抵港機組人員均須接受「檢測待行」（即接受檢測並於機場或指定地點等候結果），所有在過去21天曾逗留中國以外地區的機組人員，須於檢測完成後於航空公司所安排的機場酒店（即逸泰居酒店或香港天際萬豪酒店）自我隔離直至下一航班。

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如上述機組人員屬本地機組人員並欲離開機場範圍，則必須先於指定檢疫酒店自我隔離14天，方可進入社區，並在其後7天內接受醫學監察，方可再次執勤。曾前往美國阿拉斯加安克拉治以封閉方式停留的貨機機組人員可獲豁免，無須於指定檢疫酒店自我隔離，但仍須在抵港21天內接受醫學監察。

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編輯︰侯景成