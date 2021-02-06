曾治療俄中毒反對派領袖 55歲醫生忽然身故

▲ 負責搶救納爾瓦尼的俄羅斯醫馬克西米辛（Sergey Maximishin）。

一度中毒病危的俄羅斯反對派領袖納爾瓦尼（Alexei Navalny）死裡逃生，當時負責搶救納爾瓦尼的俄羅斯醫馬克西米辛（Sergey Maximishin）功不可沒。惟美國報道，馬克西米辛突然身故，終年僅55歲，據報死於心臟病。

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美國有綫新聞網絡（CNN）報道，馬克西米辛所工作的醫院Omsk emergency hospital已發聲明，公布他的死訊。聲明沒有交代死因，惟CNN引述當地衛生部門發言人指，馬克西米辛死於心臟病，但拒交代詳倩。

去年8月20日，納爾瓦尼從西伯利亞飛往莫斯科期間，因接觸諾維喬克（Novichok）神經毒劑，飛機緊急降落鄂木斯克（Omsk）將他送院。馬克西米辛是當時醫院最資深的醫生，有份參與搶救。院方努力下，納爾瓦尼被施以人工昏迷治療，其後送往德國治療，檢回性命。

馬克西米辛年紀不算大，僅55歲，於此時離世，時機敏感，引起揣測。

納爾瓦尼的幕僚稱，俄馬克西米辛是最了解納爾瓦尼情況的人之一，不排除他是遭清算。不過該幕僚亦補充，俄羅斯醫療系統非常差，馬克西米辛這樣年紀的醫生離世，也不算十分出奇。

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責任編：林建忠