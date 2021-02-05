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【A股市場改革】深交所啟動合併主板與中小板相關工作　形成以主板、創業板為主體的市場格局

股市 22:10 2021/02/05

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【A股市場改革】深交所啟動合併主板與中小板相關工作

深交所啟動合併主板與中小板相關準備工作，合併是中國證監會全面深化資本市場改革的一項重要舉措。深交所指，《業務通知》發布後至合併實施完成前的過渡期內，企業發行上市維持現行安排，而合併後，主板發行上市條件與原中小板一致，且保持不變，原中小板證券類別變更為「主板A股」，對應證券代碼區間併入主板使用，發行審核安排不變，在審企業無需重新申報材料，不會對企業發行上市產生實質影響。

深交所指，合併後，深交所將形成以主板、創業板為主體的市場格局，結構更簡潔、特色更鮮明、定位更清晰，有利於釐清不同板塊的功能定位，提升市場質效等。

張華鋒等反對加股票印花稅【下一頁】

合併僅變更原中小板公司證券類別，證券代碼和證券簡稱保持不變，不會影響投資者交易方式和交易習慣。主板、中小板交易機制和投資者門檻一致，投資者群體總體無差異，且合併不涉及交易機制和投資者門檻的改變，不會對投資者交易行為產生實質影響。

深交所稱，合併相關業務規則調整已準備就緒，內部技術系統改造已基本完成，監管模式、指數及產品調整、發行上市已明確適應性安排，外部技術系統改造的評估及溝通工作已初步展開。

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編輯：陳韻妍

A股 創業板 中國 深圳證券交易所 中國證監會 合併

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