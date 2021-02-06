【新冠疫苗】﻿政治凌駕人命？ 伊朗禁絕英美疫苗

新冠病毒橫掃全球，面對生命威脅，部分政府在疫苗採購上，仍然未能放下政治分歧，疫苗稀缺情況下，不少政府拒絕接受與之關係惡劣地區生產的疫苗，與歐美關係惡劣的伊朗禁止所有英美疫苗，卻批准俄製疫苗，與俄敵對的烏克蘭政府則禁止俄羅斯疫苗。

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《華盛頓郵報》報道，疫情嚴重的伊朗，最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）卻宣布，禁止所有美國及英國疫苗入口。多間疫苗藥廠，包括輝瑞（Pfizer）、Moderna及阿斯利康（AstraZeneca）都是英美藥廠，禁令影響很大，大大縮窄選擇。

哈梅內伊在相關電視講話中，明令禁止英美疫苗，形容這些國家不能信任（untrustworthy），質疑若疫苗可靠，應先用於自己國家。而俄羅斯的「史普尼克5號」（Sputnik V）疫苗，則順利獲批。

另一邊廂，烏克蘭國內因為疫苗短缺，當地仍未正式開展疫苗接種計劃，國內不滿之聲強調之際，禁止俄羅斯疫苗國會依然「史普尼克5號」（Sputnik V）的議案，仍然獲得通過。

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烏克蘭與俄羅斯關係長期緊張，當局基於國安考慮，不願接受俄製疫苗，而傾向取得美國藥廠輝瑞的疫苗，並已向中國科興訂購疫苗。

美國智庫美國外交關係協會（Council on Foreign Relations）研究員黃延中指出，情況並不出奇，指疫苗採購涉多方面考慮，除了有效性及安全性，還有政治考慮。

責任編輯：林建忠