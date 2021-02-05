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【新股IPO】貝康醫療2170接力下周一掛牌 暗盤最高曾升9成

股樓投資 21:57 2021/02/05

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貝康醫療 （新上市編號：02170）將於下周一（8日）掛牌， 根據輝立交易平台顯示，其暗盤高開46%，報40元，最低見30元，收市報31.2元，較股價27.36元升14%，以每手500股計，一手帳面賺1,920元。至於在富途暗盤交易平台，其暗盤表現較高，收市報33.45元，升22.3%，一手帳面賺3045元。若於高位沽出，一手帳面賺12570元。

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集資所得其中30%會用於核心產品PGT-A試劑盒，20%用於PGT-M試劑盒的臨床試驗、註冊及商業化，30%用於其他產品的開發、臨床試驗和註冊，另外20%會用於提升研發能力、技術和一般企業用途。

 

延伸閱讀：諾輝健康6606即日起招股你抽唔抽 入場費13464元

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記者：張以正

 

 

貝康醫療－B（02170） 港股

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