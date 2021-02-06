【北水資金】北水流入減慢　會否重演爆買後即撤退慘況？

▲ 農曆新年假期臨近，上月扮演股市定海神針的北水，湧進規模連續兩日少於百億

農曆新年假期臨近，上月扮演股市定海神針的北水，湧進規模連續兩日少於百億，港股通周四僅吸資38.7億元，昨日亦只有81.7億元，部分聲音開始擔心北水會否如2015年「港股大時代」及2018年初般，短暫大手掃入港股後無以為繼，繼而拖累大市表現。

按各專家看法，北水短暫減慢流入只是假期因素，內地熱錢持續流入乃長綫方向，難以逆轉。

獨立股評人溫鋼城相信，北水流入速度只是出於假期因素影響，對近兩日流向不太擔心。他解釋，港股市場定位漸漸變成「科技融資市場」，考慮到科技股盈利增長強勁，內地投資者若要部署科技股，必定要放眼港股市場，有利資金來港。

他補充，不少科技公司均為內地投資者熟悉，意味北水買入時或更放心，預期港股通往後吸資愈見暢旺，單日吸資紀錄「不會只有200億元、300億元這麼簡單」。

北水湧進之餘，國際資金亦已連續23周吸納港股基金，按【下一頁】了解更多

環一證券研究部董事李聲揚卻傾向樂觀，不排除內地熱錢假後重新大舉流入。他預期，北水將在手遊、焦點互聯網等稀缺性股份之間輪流炒，而本地地產、銀行等股份估值雖便宜，卻未必會受北水青睞。

李聲揚提醒，即使部分稀缺性料成北水掃貨對象，一旦相關股份升勢過急，內地資金一樣會減少買入。

值得注意是，近周人行貨幣政策取態似乎略轉審慎，不但強調不會「大水漫灌」，新年前夕更曾從市場淨回籠資金。李聲揚預期，人行取態傾向中性，若資金買貨過份積極並令股市暴升的話，將給出手調整相關狀況。

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