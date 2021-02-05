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【筍盤推介】罕有特色3房單位 設靚裝修充滿溫暖感 平台勁大可變成私人花園

股樓投資 22:18 2021/02/05

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觀察最近的二手成交，當中不少是換樓人士入市個案。對不少大家庭而言，由細單位換成3房的大單位的難度不細，因為市區3房單位涉及的銀碼動輒達千萬元。為提升居住空間，但又想找尋樓價較低水的屋苑，部份換樓人士轉投新界區物色大單位。

【低水屋苑】 海濱花園臨海而建環境清幽 行10分鐘到港鐵站 上車客成功以「6字頭」購入3房，詳見【下一頁

其中位於元朗大棠路99號的蝶翠峰，為元朗區內樓齡較年輕、樓價又相對低水的中密度屋苑之選。蝶翠峰由新世界（00017）及恒基地產（00012）合作發展，第一至四期已分別於2001至2002年入伙，第五期於2020年12月收樓）；五期共提供2,178伙分層住宅。該盤配套設施完善，設有住客會所，提供包括25米戶外游泳池、按摩池、兒童嬉水池、健身室、桑拿房及小小綠田園等。但地理位置而言較為「吊腳」，距離港鐵西鐵線朗屏站約15至20分鐘步程。

【劈價沽貨】西貢超豪洋房擁逾萬呎花園 望山海雙景原索價1.5億 業主最終劈價四成 8920萬沽貨，詳見【下一頁

以下介紹的放盤，為蝶翠峰4期綠庭園第12座平台花園特色單位，單位實用面積797平方呎，為3房1套連1儲物室，叫價1,080萬元，實用面積每平方呎叫價13,551元。單位最大特色是為市中心罕有放盤，同類型放盤只有一間，同時擁有靚裝修，並附設面積達771平方呎的平台。

 

以下為單位相片：

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【高價成交】大埔康樂園雙號屋放盤2年 業主趕移民大劈近千萬沽貨 仍以創同類單位新高成交，詳見【下一頁

放盤詳細資料如下：

物業地址： 蝶翠峰 4期 綠庭園 12座平台花園特色單位（物業編號： AE91441470 ）
 
間隔： 3房1套連1儲物室
 
實用面積： 797平方呎
叫價： 1,080萬元
賣點：
  • 市中心罕有放盤，同類型放盤只有一間
  • 全屋附設靚裝修
  • 房大廳大四正實用
  • 明廁明廚實屬罕有
  • 戶外花園面積達771平方尺
  • 物業可以步行住市中心以外，屋苑自設三條穿梭巴士路線，方便住戶接駁西鐵線。

 

有關以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理：

https://bit.ly/3cKcfxS

 

註：．以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

      ．投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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記者：陳詠妍

 

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