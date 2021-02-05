【筍盤推介】罕有特色3房單位 設靚裝修充滿溫暖感 平台勁大可變成私人花園

觀察最近的二手成交，當中不少是換樓人士入市個案。對不少大家庭而言，由細單位換成3房的大單位的難度不細，因為市區3房單位涉及的銀碼動輒達千萬元。為提升居住空間，但又想找尋樓價較低水的屋苑，部份換樓人士轉投新界區物色大單位。

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其中位於元朗大棠路99號的蝶翠峰，為元朗區內樓齡較年輕、樓價又相對低水的中密度屋苑之選。蝶翠峰由新世界（00017）及恒基地產（00012）合作發展，第一至四期已分別於2001至2002年入伙，第五期於2020年12月收樓）；五期共提供2,178伙分層住宅。該盤配套設施完善，設有住客會所，提供包括25米戶外游泳池、按摩池、兒童嬉水池、健身室、桑拿房及小小綠田園等。但地理位置而言較為「吊腳」，距離港鐵西鐵線朗屏站約15至20分鐘步程。

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以下介紹的放盤，為蝶翠峰4期綠庭園第12座平台花園特色單位，單位實用面積797平方呎，為3房1套連1儲物室，叫價1,080萬元，實用面積每平方呎叫價13,551元。單位最大特色是為市中心罕有放盤，同類型放盤只有一間，同時擁有靚裝修，並附設面積達771平方呎的平台。

以下為單位相片：

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放盤詳細資料如下：

物業地址： 蝶翠峰 4期 綠庭園 12座平台花園特色單位（物業編號： AE91441470 ）

間隔： 3房1套連1儲物室

實用面積： 797平方呎 叫價： 1,080萬元 賣點： 市中心罕有放盤，同類型放盤只有一間

全屋附設靚裝修

房大廳大四正實用

明廁明廚實屬罕有

戶外花園面積達771平方尺

物業可以步行住市中心以外，屋苑自設三條穿梭巴士路線，方便住戶接駁西鐵線。

有關以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理：

https://bit.ly/3cKcfxS

註：．以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

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記者：陳詠妍