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【行花巿攻略】年宵花巿周六開鑼 入場如食飯攞位先電子取票 （附取電子票入場流程教學）

環球政經 23:30 2021/02/05

分享：

幾經波折的年宵花巿，將於今周六（6日）開始至年三十晚（11日），為期六天，全港共15個年宵花巿，疫情下將有防疫措施，並要預先取票入場。日設兩段清潔時段（下午約在一時半展開，傍晚約在六時半展開，時間以現場公布為準）。預計所需時間約為一小時，實際時間由食環署全權決定。期間，召集公眾人士進場的流程或受影響。打算行花巿的巿民要注意。

全港共15個年宵花巿：

取票入場：

食環署可因應情況所需啟動現場派票系統，以取代自由進出系統。一般情況下，取票服務會於各年花銷售點開放時間結束前45分鐘停止，食環署亦有可能視乎實際情況暫停取票服務，實際操作由食環署全權決定。取票入場分遙距取票、場地取票及現場二維碼取票：

遙距取票：

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場地取票：

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現場二維碼取票：

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入場須知

▶︎所有人士入場時及在場內必須佩戴口罩。

▶︎所有人士須於入場前量度體溫；如有病徵（例如發熱、急性呼吸道不適、突然喪失味覺或嗅覺），將被禁止入場及建議立即求診。

▶︎不建議高風險人士(例如長者)入場參加活動。

▶︎參加者在場內不可多於屆時政府就防疫聚眾的法定要求，並應與他人保持由食環署指定的社交距離。

▶︎內沒有售賣飲品和食物的攤檔。參加者在場內不准飲食或吸煙。

▶︎人士須遵守政府根據防疫規例（包括但不限於《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）、《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）及《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章））刋憲發出有關表列處所、禁止羣組聚集及有關佩戴口罩的規定的最新指示，以及須遵守由食環署就有關預防及控制傳染病（如2019冠狀病毒病）在場地採取的措施。如違反或未能遵守上述規例、規定或指示，可能會被檢控。

▶︎及場內均有張貼「安心出行」場所二維碼。參加者可下載「安心出行」流動應用程式及掃描場所二維碼以作記錄。如日後發現曾與確診者同時到訪，會透過流動應用程式收到通知及健康建議。

 

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責任編輯：鄭靜珊

 

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