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【公關大娜移@iM網欄】Seeing is NOT believing 向假消息Say NO

名人薈萃 21:50 2021/02/05

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這是真實的時代，這是虛假的時代。網路假資訊氾濫成災，從前說耳聽為虛，現在是 「Seeing is NOT believing」。

碧咸為聯合國宣傳瘧疾拍片，星雲密佈的蚊子陣營造出非常駭人的視覺效果，還利用lip sync 及face swap技術 ，讓「萬人迷」完美地操起阿拉伯語、印地語、普通話、盧旺達語、斯瓦西里語和約魯巴語等9國語言，幾可以假亂真，噱頭十足。這是深度偽造(Deepfake)科技，可以神乎其技地易容、換調、變聲、模仿神態，原多用於電影後期製作和二次創作中，逐漸拿來惡搞政治人物、明星及名人等，製造出真偽難辨的視頻及圖片，以擾民意或毁人清譽，背後衍生出重重的道德問題。

 

黑公關為害群之馬

在政界商圈，製造假新聞、毒訊息（infotoxic) 抹黑競爭對手，試圖影響民意是常見的枱底手法。說這是「黑公關」，因為涉及見不得光的操作，多以付費形式，透過杜撰不盡不實的黑稿，有組織地利用槍手、水軍、黑粉、五毛黨及差評師等在網絡肆意散播炒作，令機構商譽受損，等同於是流氓行為，更不堪者藉此敲詐勒索，實為行業的害群之馬。騰訊、阿里巴巴、京東等巨企就曾深受其害，須上告法庭。

由內容到數據造假儼如一條完整的產業鏈，服務還是明碼實價的，據說數千元可製作新聞軟文並上載幾十個所謂的網絡平台；一元人民幣據聞可獲千個點讚或40個瀏覽量；二千元可添加萬名粉絲。除了加粉增流，還有危機處理小隊，企業若遇上網路惡霸抹黑攻擊，可委託「資訊掩蓋仲介」，即時救急扶危，施展灌水和刪帖滅跡大法，收費由三至五位數字銀碼不等，價錢高低視乎平台難度而定。

企業想要趨吉避兇，或可考慮幫襯一條龍「軟文製作、提升流量、刪帖防災或惡意抹黑」的套餐服務。上述的操作隨著實施《網絡安全法》及《網絡產品和服務安全審查辦法》，已大有收斂或轉移地下，但互聯網之大、平台之多、參與者之眾，加上假消息傳播比真新聞快速六倍，要查找罪惡源頭執法，談何容易。無怪乎黑稿與假新聞始終是「野火燒不盡、春風吹又生」。

 

求真求知杜絕假消息

對於假資訊的杜絕與防範，首要是立法，像新加坡對惡意發放假消息者可判處入獄10年；市民教育也是核心一環。港人面對海量的資訊，以前習慣順手瞬間轉移，由去年夏天開始，一籮籮的謠言、假新聞、舊消息亂炒一通，常常集體尷尬地「炒車」。大家栽過跟頭之後，現在「些牙」或轉發前會「停一停 想一想」，建立Fact check (FC)五步曲「查找源頭背景、詳看出版日期、勿只睇sexy標題、圖文須相符、參考留言評論和數據」。人人以身作則，才能避免以訛傳訛，製造大恐慌。

社交媒體亦深明FC的重要性，Facebook本身設龐大的內容仲裁團隊，還特別在香港區委任了法新社為內容把關；Google運用最新的搜尋演算法作「清道夫」；台灣的LINE引入了專門打假的「美玉姨」，還有Youtube及Twitter也與第三方事實查核組織攜手合作，透過機器人、軟體及AI全面剷除「假料」，為淨化網絡內容齊出一份力。

碧咸為聯合國宣傳瘧疾拍片，以科技營造70歲容顏，幾近以假亂真。

Deepfake科技被拿來惡搞政治人物、明星及名人等，製造出真偽難辨的圖片，奧巴馬也是受害者之一。

 

作者_陳仕娜簡介：

由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。

現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

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撰文 : 陳仕娜

欄名 : 公關大娜移

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