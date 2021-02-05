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【港交所388】港交所斥逾2億元人民幣 入股廣州期貨交易所7%

股樓投資 22:49 2021/02/05

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港交所 (00388)公布，投資新設立的廣州期貨交易所７％股權，為境外機構首次獲准入股中國內地期貨交易所。此次投資涉及2.1億元人民幣。港交所代理行政總裁戴志堅表示，這項投資符合港交所立足中國的戰略，期望通過支持廣期所的市場化和國際化發展，共同推進大灣區綠色低碳市場的發展。港交所今日收報517元，上升1.2%。

傳嘉里物流獲順豐入股 兩公司齊齊停牌   詳情請看【下一頁

中證監1月公布，批准廣州期貨交易所成立，是繼上海期交所、大連商品交易所、鄭州商品交易所和中國金融期貨交易後，內地第5家期貨交易所。現有投資者中，除包括上述四大期交所及港交所，亦包括中國平安 (02318)。

另一方面，港府宣布已委任啟明創投主管合夥人梁穎宇，出任港交所董事會成員，並再度委任席伯倫和姚建華出任該公司董事會成員，任期約兩年，由該公司於2021年舉行的股東周年大會完結起生效，直至於2023年舉行的股東周年大會完結為止。擔任港交所董事會成員6年的馮婉眉將於本年股東大會後卸任。

【延伸閱讀】【大行點睇】 平安證券3大理由預期 港股仍處於牛市首階段 推薦2月份10大金股  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

香港交易所（00388） 經濟

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