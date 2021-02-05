【港股追蹤】電訊盈科去年由盈轉虧蝕10億元 每股派末期息0.23元

電訊盈科（00008）公布，去年由盈轉虧，股東應佔虧損達10.2億元，2019年則賺6.81億元。董事會建議末期股息每股派23分，全年股息達每股32.18分，派息水平與2019年相若。

集團於去年因免費電視及OTT業務就內容製作的持續投資、企業方案業務為開發專屬服務方案而作出的投資所產生的較高攤銷費用、盈大地產就二世古花園柏悅酒店減值撥備、其他非核心投資的公平價值變動，及為舊資訊科技平台作出的撇銷等因素而由盈轉虧。

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期內，主要因漫遊及企業方案業務EBITDA因疫情影響而放緩，使綜合EBITDA跌3%至119.78億元。年內，香港電訊及企業方案業務 EBITDA分別跌2%及22%至125.3億元及7.9億元。但 Now TV的穩定表現加上OTT及免費電視業務業績改善，抵銷了部分跌幅。

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去年，因直播體育賽事暫停及商業活動減少，Now TV的收益減少6%至25.12億元。但因Now TV精簡內容成本及嚴格控制營運開支，使EBITDA穩定在4.54 億元。另外，免費電視及OTT業務的增長動力持續，收視率上升亦帶動收益增長22%及11%。免費電視及 OTT 的EBITDA虧損持續收窄。免費電視全年EBITDA虧損由2.73億元降至1.65億元，年內ViuTV 的廣告收益增長29%至2.71 億元。OTT業務EBITDA虧損大幅收窄至1.53億元。

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