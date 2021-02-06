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【港產訓練App】「智活無限Brainastic」助延腦退化　近200長者實測改善

科技 16:30 2021/02/06

分享：

腦退化症已不僅是長者才關心的議題，及早識別有助延緩腦部疾病，不過，科技公司智活研發（Mindvivid）的創辦人林小軒（Isaac）及汪錦濤（Kent）指，市場上由本地研發、針對延緩腦退化症的訓練遊戲非常罕見，故早在6年前開始着力開發針對腦部訓練的應用程式，希望「老友記」可透過簡單、輕鬆的形式進行腦部訓練。

Isaac及Kent分享，他們均為香港科技大學電子及計算機工程學系的畢業生，6年前大學三年級時構思Final Year Project（FYP），以開發延緩腦退化症的遊戲應用程式為主題，其後受到大學教授啟發，繼而決定小試牛刀，將理念落地試驗並商業化。

當時未見有開發相關手遊的本地公司，無法向其取經、交流心得，Isaac坦言，團隊花了整整4年時間摸索，經歷過不少挫敗，才令創業大計成事。在開發資金方面，至今已投入過千萬元。

6大訓練範疇 持續驗證研究

團隊初期根據海外的學術研究發報告，研發繁體中文版本的認知能力訓練應用程式「智活無限Brainastic」，內有針對6大認知能力訓練範疇的遊戲，包括執行力、記憶力、專注力、靈活性、語言能力、視覺空間。之後還要持續進行驗證研究、獲取反饋來改善用戶的遊戲體驗。所以團隊再夥拍香港科技大學25計劃《阿爾茲海默症的早期偵測》團隊及香港中文大學的驗證團隊等，以及透過到社區中心、NGO當義工，讓接近200位「老友記」實測成效。

他們透露，在試驗期間設計了過百款手機遊戲，最終才得出現時的22款遊戲，每款分別設有30個難度等級。由構思、設計至開發，平均每款需約3至4個月時間。Isaac分享，深刻記得當義工期間與長者們試玩遊戲時，從旁觀察到其即時反應、得知「負評」後，需與團隊盡快商討「忍痛棄Game」或是繼續改進。

過程大約是每5款遊戲篩選1款，亦因當中有不少失敗之作，曾令團隊成員有過不少次放棄開發的念頭。但他指：

團隊其後去過多間機構，讓不同的老友記試玩遊戲，不斷取得反饋，進行改進。由不停得到老友記負評，直到現在玩到開心笑，令我們有更大的動力去繼續努力。

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數據轉換成圖表 助用戶監察

他補充，程式的訓練數據還可轉換成圖表，讓玩家能在平台上了解自己的訓練表現，幫助進行監察。除針對長者外，目標用家群還包括40至65歲用戶，期望用遊戲包裝取代傳統訓練：

希望可以藉此為更多市民大眾提供適切的遊戲訓練、及早關注，並加強對認知障礙及腦退化症的認知。

近日疫情下，雖然不少社區中心、NGO需要關閉，不過就因為其訓練遊戲只需有一移動裝置在手便可使用。所以他們僅須將面對面的教學轉到綫上進行，並加強提供綫上支援作應變方案。他們另透露，原本客戶群主要來自社區中心及NGO，但留意到在疫情下，有不少個人用戶開始下載及查詢，所以未來亦有計劃加大宣傳推廣至個人市場。

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【創業兵團】初創設計「拍烏蠅」、變色茶包遊戲　訓練認知障礙症長者

責任編輯：張寶燕

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