【新股IPO】多家銀行豁免認購諾輝健康6606新股手續費　孖展息低至0.88厘

▲ 【新股IPO】多家銀行豁免認購諾輝健康6606手續費 中銀孖展息低至0.88厘

諾輝健康 （新上市編號：06606） 認購反應熱烈，多家銀行都推出認購諾輝健康新股優惠。中銀香港 （02388） 繼豁免快手科技 （01024） 認購手續費後，再推出諾輝健康 （新上市編號：06606） 新股認購及融資認購優惠。中銀指，凡於指定期內經中銀香港認購諾輝健康的客戶，可獲豁免新股認購手續費。若選擇以孖展認購諾輝健康，可享特優新股融資年利率0.88厘，融資成數最高九成，最低借款額為10萬元。

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滙豐HSBC亦推諾輝健康孖展優惠，貸款金額高於300萬元，年息0.9厘；貸款金額300萬元或以下，年息1.1%。如經網上及流動理財認購諾輝健康，可豁免手續費。

大新銀行亦推出諾輝健康新股認購貸款優惠， 客戶親臨各分行申請諾輝健康新股認購貸款，可享豁免貸款手續費，貸款利率低至1.88厘，但只適用於貸款額達50萬元至2,000萬元的客戶。

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編輯：陳韻妍