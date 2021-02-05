【理財通】中港澳三地簽署跨境理財通諒解備忘錄　三大發鈔行表態支持

▲ 香港上海滙豐銀行副主席兼行政總裁王冬勝表示，在推出跨境理財通的過程中，香港亦扮演著重要角色，將內地與國際金融市場連接起來。

中國、香港、澳門三地金融及監管機構今日（5日）簽署《關於在粵港澳大灣區開展「跨境理財通」業務試點的諒解備忘錄》（以下簡稱「 《諒解備忘錄》」） ，香港三大發鈔行發表回應，對此表示支持及歡迎。

中港澳三地監管機構簽署跨境理財通諒解備忘錄，詳情可看﹕【下一頁】

中銀香港：繼股票、債券市場互聯互通後再多一道互通橋樑

中銀香港 （02388） 副董事長兼總裁孫煜表示，跨境理財通為中、港、澳三地居民的跨境理財提供便捷的新渠道，是繼股票、債券市場互聯互通後再多一道互通橋樑，有助深化三地之間的金融合作。該行一直支持和參與 跨境理財通的準備工作，未來將配合跨境理財通政策推出相關產品和服務，為大灣區居民提供跨境理財投資服務。

滙豐：香港將內地與國際金融市場連接 扮演重要角色

香港上海滙豐銀行 （00005） 副主席兼行政總裁王冬勝則表示，該行歡迎三地監管機構簽署《諒解備忘錄》，並認為跨境理財通能夠為金融服務業帶來龐大商機。

他預計，粵港澳大灣區未來的經濟規模將從2019年的1.7萬億美元擴大至2030年的4.6萬億美元，而大灣區內的高資產淨值人士將快速增長，對財富產品的需求將會增加。故此，他認為跨境理財通能夠使金融服務的產品更為多元化。同時，在推出跨境理財通的過程中，香港亦扮演著重要角色，將內地與國際金融市場連接起來。

渣打：進一步推動人民幣國際化

渣打銀行 （02888） 大灣區行政總裁林遠棟亦對簽署《諒解備忘錄》表示歡迎，並期待 跨境理財通能夠早日推出。

他指，跨境理財通為大灣區金融業界開拓更廣闊的市場，除了令理財產品更為多元化外，更可促進人民幣跨境流通，推動人民幣國際化。該行現時正籌備跨境理財通的相關產品和配套，參與大灣區金融業發展。

相關文章：

【理財通】中銀：業界期待跨境理財通推出 渣打稱港超級聯繁人角色不變

【大灣區】銀公：業界就跨境理財通已準備就緒

編輯﹕賴奕羚