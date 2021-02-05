【裝修攻略@iM網欄】建材質素較高？  

香港人對瑕疵的重視，也許是世界領先的。從外地購入進口建材，未必一定就達到滿意標準。可以看看以下三個事例：



一、英國牆紙

有設計公司分享，他的客戶特意從英國購入品牌牆紙，到貨後發現牆紙瑕疵很多。店家表示那些是合理存在的瑕疵，因為牆紙本身是用來鋪牆，遠看沒問題就已經達標。戶主無從反駁。



二、日本廚櫃

有不同建材公司及戶主分享，自日本供應商購入十多萬的不銹鋼廚櫃，付訂後提出要進行一些修訂，供應商不從，原因是在日本文化中，修訂會有風險，所以即使戶主願意付款，他們也不會承造一些未經試驗的產品。戶主亦無從反駁。



三、意大利瓷磚

戶主購入昂貴的意大利磚，發覺有磚彎的問題。師傅表示這不是獨立事件。因為意大利磚的賣點是花紋款式設計而不是磚的平直度。彎磚的風險和驗收磚的重要性，和購買大陸磚是一樣的。



不同國家文化不一，建材的使用方式也不盡相同，戶主要多留意前人經驗和口碑。如有問題或裝修查詢，歡迎聯絡裝修學院。

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介： 「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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