【新股IPO】諾輝健康6606比快手更難抽　抽幾多手諾輝健康先穩獲一手？

▲ 【新股IPO】諾輝健康6606吸全城資金比快手更難抽 抽幾多手諾輝健康先穩獲一手？

諾輝健康 （新上市編號：06606） 於2月5日起招股，隨快手科技 （01024） 、微創心通醫療 （02160） 及貝康 （02170） 先後上市，巨額凍結資金解凍後，資金即撲入諾輝健康，首日諾輝健康孖展已錄得約1500億元。市場認為，由於諾輝健康概念獨特，加上街貨非常少，預計抽諾輝健康的投資者，或至少要抽500手諾輝健康。

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信誠證券聯席董事張智威指，之前快手一手難求，乙組也只能穩中一手，但投資者在快手及微創心通醫療「食過返尋味」，上市即賺逾萬元，於是將大量資金投放在諾輝健康孖展，估計諾輝健康在乙組頭（500手）都要抽籤。

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張智威估計，要穩中一手諾輝健康，估計要抽600手，該行大部分客戶都抽了600手。

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若要抽600手諾輝健康，即約800萬元，九成孖展按金須預約80萬元。

諾輝健康招股價介乎22.7至26.66元，一手（500股）入場費13464元，集資最多20.42億元。諾輝健康於下周三（2月10日）截止招股，預計將於2月18日掛牌。

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編輯：陳韻妍