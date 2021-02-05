【財政刺激】1.9萬億美元紓困方案闖關參議院　賀錦麗投下關鍵一票

美國，新任總統拜登（Joe Biden）早前提出新一輪規模達1.9萬億美元的紓困方案，本周五（5日）獲參議院50:50平局投票，最終副總統兼參議院議長賀錦麗（kamala Harris）投下關鍵同意一票，令方案獲得通過，並將交眾議院進行最後批准。

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參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，是次投票結果意味著拜登 1.9兆美元紓困方案的立法議程，已經邁出了「重要的第一步」。該方案包括提供失業救濟金、疫苗資金等，同時還將向合資格的美國人每人發放1,400美元紓困金。

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眾議院本周三 (3 日）以 218贊成比212反對，通過了一項臨時決議 ，允許國會繞過共和黨通過新一輪紓困方案。不過紓困方案的細節制定，仍然需要與共和黨人達成共識，但從是次投票結果來看，該方案並未獲得共和黨人的支持，因此料將會耗費較長時間。此前拜登周三 (3 日）曾表示，願意接受共和黨提議，提高紓困金申領資格門檻，但強調1,400 美元的金額不可改變。

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