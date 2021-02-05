【金價前景】大行短暫看好金市　半年後或重上2千美元

美國參議院剛通過拜登的1.9萬億美元紓困方案，美元亦高企約在92關；而散戶屠鱷的挾淡倉風波暫未再發酵，宏觀風險急降温，國際金價跌穿1,900及1,800美元後，不斷向下尋底。

3位專家對金市前景甚分歧。大行花旗料最樂觀情況下，未來半年或試衝2,000美元大關，但升勢唯恐暫難牛足一年。相反，上商的名家料金價考驗1,700美元低位。招商永隆司庫則指，長綫計黄金較白銀值博。

本周初銀價挾倉而甚波動，市場擔心拖累國際金價走向，昨晚金價更失守1,800美元。

挾淡倉大軍轉戰 白銀急漲1成【下一頁】

花旗投資策略及環球財富策略部主管黃栢寧今早（2月5日）回應本報查詢指，金價或於1,730至1,770美元獲支持，而未來6個月可能回升至2,000美元以上。惟金價升勢能否持久，仍是未知之數，較大機會徘徊於1,850至1,900美元水平。

問及對銀價的最新看法，黃栢寧認為有機會維持波動，但美國5年期實質利率低於市場預期，加上去年12月中國對白銀的入口持續反彈，以及內地對工業用銀的需求持續回升，或有利銀價於3個月內升至33美元。

美滙債息齊升 現貨金失守1800關【下一頁】

可是，上商研究部主管林俊泓續看淡金市，因美元及美債息上揚，不利金價，相信今年高低位介乎1,700至1,950美元。

外電引述倫敦金銀市場協會（LBMA）調查亦顯示牛熊對決，大淡友料今年金價乍現1,590美元低位，大好友卻料再闖2,300美元新高，而中位數約在1,970美元區間。

黃金對冲貶值 白銀工業用途多

此外，招商永隆司庫蕭啟洪今晚回應查詢說，按照市場慣例，銀價一直較金價波動，主因銀市規模較金市小，容易受市場因素及供求影響，價格出現異常波動。歷史上，黃金和白銀都一直受捧，特別是當股票和貨幣貶值時，貴金屬就更具吸引力，因已被廣泛視作為規避風險，以至對冲貨幣貶值的好工具。

蕭啟洪表示，過往黃金和白銀價格走勢往往相同，當經濟滑坡、通脹高企時，投資者通常蜂擁進入貴金屬市場，尤其是黄金，可作分散投資的關鍵。而去年兩者的價格均雙雙創出新高，主要受惠於環球央行增加市場流動性。

不過，從市場對黃金和銀價的需求來看，仍是有區別的，除中國和印度喜愛購買黃金作喜慶事之外，黃金在工業用途非常有限，因此黃金往往相對地不受經濟活動放緩的影響。相反，白銀逾半需求是由各種各樣的工業用途驅動，目前廣泛應用於電子、汽車、太陽能電池板、醫藥和製造業等領域。

專家：黃金長綫投資價值 勝白銀

特別是自美國新總統拜登上場後，重返巴黎氣候協議，如何着眼於使用潔淨能源，以及減少全球溫室氣體排放等，將會增加市場對可再生能源進行的投資。有鑒於白銀對工業活動至關重要，遂不難理解未來白銀價格表現可能會較黃金更有潛力，惟白銀價格會較受經濟周期起伏的波動。

唯其如此，蕭啟洪以3大主因，認為金價較銀價更具長綫投資價值，包括：（1）由於黃金價格的波動性較白銀小，較容易可作分散投資風險的工具；（2）過去環球央行慷慨地釋放極度寬鬆的流動性；（3）面對未來中美關係可能長期處於明爭暗鬥，購買黃金仍是長期作為避險投資的不二之選。

記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源